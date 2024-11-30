Kaş'ta zabıta ekipleri okul kantinlerini denetledi

Denetimlerde kantin işletmecilerine ve çalışanlarına gerekli uyarılar yapıldı. Ekiplerce kurallara uymadığı tespit edilen 2 kantine cezai ve idari yaptırım uygulandı.

Ekiplerin çevre okullarda eş zamanlı yaptığı denetimlerde hijyen, çalışma ortamı, gıda ürünlerinin fiyat etiketi ve ürünlerin son tüketim tarihi kontrol edildi.

Kaş Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimde, ilçedeki okul kantinleri incelendi.

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