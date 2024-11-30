Antalya'da gasbettiği panelvanla 30 kilometre kaçan şüpheli yakalandı

Şüphelinin tehlikeli olduğunu düşünerek aracından uzaklaştığını dile getiren Okur, "Bu sırada motosikletini panelvanımın bagajına koydu. Sonra kaçmaya başladı. Çok tehlikeli şekilde aracımı kullanarak kaçtı. Otomobilimi kullanılamaz hale getirmiş. Kimseye zarar vermeden yakalandığı için mutluyum." dedi.

Kaza yerine gelen Turgut Okur, AA muhabirine, şüphelinin elinde bıçak ile park halindeki aracının yanına gelerek "Arabayı gasbetmem lazım. Polisi arayabilirsin. Yarın kıyamet kopacak." dedi.

Muratpaşa ilçesi Ermenek Mahallesi 2272 Sokağa motosikleti ile gelen H.A, park halindeki panelvanın sürücüsü Turgut Okur'u bıçakla tehdit etti.

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