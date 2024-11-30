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        Antalya'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir apartmanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2024 - 22:38 Güncelleme: 30.11.2024 - 22:46
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        Antalya'da bahçeye devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde bir apartmanın bahçesine devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Aysema D'nin kullandığı 28 ADF 425 plakalı otomobil, Cumhuriyet Mahallesi'nde sürücüsünün park etmeye çalıştığı sırada bir apartmanın bahçe duvarına çarpıp bahçeye düştü.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Apartman sakinlerinden Rıza Ergin, evde oturdukları sırada bir ses duyduklarını ve bahçeye baktıklarında bir arabanın düştüğünü gördüklerini söyledi.

        Ergin, yaralının olması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediklerini anlattı.

        Galeri
        Galeri

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