Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası 5-8 Aralık'ta düzenlenecek
Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası müsabakaları 5-8 Aralık'ta yapılacak.
Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası müsabakaları 5-8 Aralık'ta yapılacak.
Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA), Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında yer alan organizasyon, Antalya Spor Salonu'nda 5 Aralık Perşembe günü başlayacak.
8 Aralık Pazar günü sona erecek kupada, 28 ülkeden 450 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.
Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, organizasyonun yılın en prestijli faaliyetlerinden olduğunu belirtti.
Büyükler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde düzenlenecek Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda idareci, yönetici, hakemlerle katılımcı sayısının 600'ün üzerine çıkacağını ifade eden Yıldız, muaythai severleri mücadeleleri izlemeye davet etti.
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