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        Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası 5-8 Aralık'ta düzenlenecek

        Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası müsabakaları 5-8 Aralık'ta yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2024 - 18:55 Güncelleme: 01.12.2024 - 18:55
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        Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası 5-8 Aralık'ta düzenlenecek
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        Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası müsabakaları 5-8 Aralık'ta yapılacak.

        Türkiye Muaythai Federasyonu, Uluslararası Amatör Muaythai Federasyonu (IFMA), Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) faaliyet programlarında yer alan organizasyon, Antalya Spor Salonu'nda 5 Aralık Perşembe günü başlayacak.

        8 Aralık Pazar günü sona erecek kupada, 28 ülkeden 450 sporcunun mücadele etmesi bekleniyor.

        Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, yaptığı açıklamada, organizasyonun yılın en prestijli faaliyetlerinden olduğunu belirtti.

        Büyükler, 23 yaş altı ümitler, gençler ve çocuklar kategorilerinde düzenlenecek Uluslararası Antalya Muaythai Açık Kupası'nda idareci, yönetici, hakemlerle katılımcı sayısının 600'ün üzerine çıkacağını ifade eden Yıldız, muaythai severleri mücadeleleri izlemeye davet etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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