Alanya'da MHP'lilerden bozkurt heykelinin kaldırılmasına tepki

Antalya'nın Alanya ilçesinde MHP'liler, şehir girişindeki Türk bayrağı tutan bozkurt heykelinin kaldırılmasına tepki gösterdi.

MHP Alanya İlçe Başkanlığı'nda bir araya gelen MHP Antalya İl Başkanı Onur Temel, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Ülkü Ocakları Antalya İl Başkanı Oğuzhan Dinçer, heykeli diktiren önceki dönem belediye başkanı Adem Murat Yücel ve çok sayıda partili Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

İl Başkanı Temel, burada yaptığı açıklamada, Türk tarihinin önemli sembollerinden bozkurtun heykelinin ne tür bir rahatsızlık verdiğini ve belediye tarafından neden kaldırıldığını anlayamadıklarını söyledi.

Türk milletinin bağımsızlık sembolü bozkurtun Türk dünyasının moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Temel, şöyle konuştu: