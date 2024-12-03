Kumluca'da futsal şampiyonası başladı

Kumluca'da 2024-2025 eğitim öğretim yılı okul sporları kapsamında düzenlenen, okullar arası futsal şampiyonası başladı.

Kumluca Spor Salonu'nda düzenlenen ve yaklaşık bir ay sürecek şampiyonada, futsal küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde mücadeleler yapılacak.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Erol Koca'nın başlama vuruşuyla başlayan şampiyonada, 21'i kız 73 takım ve 900 öğrenci mücadele edecek.