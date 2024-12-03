Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren sanığa iki kez ağırlaştırılmış müebbet

Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren sanık, iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık Mehmet Altın (48), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı, taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık, olayın bir anlık öfke sonucu yaşandığını savunarak, "Çıkan tartışma sonunda kendimi kaybettim. Bilinçli olarak öldürmedim. Evin yolunu zor buldum. Eve götürdüğümde çocuğu, sürekli bağırması üzerine susması için iple bağladım. Öldürme kastım yoktu." dedi.

Esas hakkındaki son görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, sanığın Aynur Çilli'yi ormanlık alanda satır ve başına vurduğu taşla öldürdüğü, olayı gören 8 yaşındaki Bulutcan Çilli'yi ise götürdüğü evinde domuz bağı yaparak ölümüne neden olduğunun tespit edildiğini kaydetti. Savcı, sanık Mehmet Altın'ın "kadına karşı tasarlayarak canavarca hisle kasten öldürme" ve "çocuğa karşı eziyet çektirerek kasten öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.