Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        29. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı

        Golf Mad tarafından düzenlenen 29. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 16:27 Güncelleme: 03.12.2024 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        29. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Golf Mad tarafından düzenlenen 29. Golf Mad Pro-Am Golf Turnuvası, Antalya'da başladı.

        Belek Turizm Merkezi'ndeki Cullinan Links Golf Kulübü sahalarında gerçekleştirilen turnuvada, 28 ülkeden 58'i profesyonel 232 golfçü mücadele ediyor.

        Turnuvada erkeklerde 2 kez dünya şampiyonu olan Robert Rock, 6 Avrupa şampiyonluğu yaşayan İngiliz Simon Dyson da yer alıyor.

        Turnuvada sporcular, 4 gün boyunca 72 çukurda şampiyonluk mücadelesi verecek.

        Golf Mad'in sahibi Bekir Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pegasus Havayolları ve Adopen sponsorluğunda gerçekleştirilen turnuvada 100 bin avro para ödülünün dağıtılacağını söyledi.

        Bu turnuvalar sayesinde kış sezonunda golfçülerin gözünün Antalya'da olduğunu belirten Kara, dünyaca tanınmış sporcuların turnuvada yer almasının Türkiye'nin tanıtımına da katkı sağladığını kaydetti.

        Organizasyon, 7 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Yenidoğan soruşturmasında adı geçiyordu! Ölü bulundu, son mesajı ortaya çıktı
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Gıda fiyatları neden yükseliyor?
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Polislere bıçak çekti! Vurularak durduruldu!
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Kaskoda prim artışı kaçınılmaz
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Beşiktaş olağanüstü seçime gidiyor!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        Yenidoğan davasında 10 tutuklama talebi!
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        "İsraf edecek bir damla suyumuz olamaz"
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Mourinho'nun prensi: Oğuz Aydın
        Neden aldattığını anlattı
        Neden aldattığını anlattı
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        "Transferde son sözü Gio söyledi"
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Dünyanın en büyük savunma şirketleri belli oldu
        Ne oldu sana Muslera!
        Ne oldu sana Muslera!
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Emekli ve memurun enflasyon farkı netleşiyor
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Kadıköy'de penaltı ve faul tartışması!
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        Aralık ayı için tavan kira zam oranı belli oldu
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        3 çocuğu odasında uyuyordu! "Eşimi öldürdüm çocukları alın!"
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        İstanbul'un suç haritası belli oldu!
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kuzu ciğeri karaborsaya düştü: Kilosu 800 lira
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        Kreşendo... Sayılar ne diyor?
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası
        "ABD İsrail'e baskı yaptı" iddiası

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Alanyaspor, Fethiyespor maçının hazırlıklarını tamamladı
        Birlikte yaşadığı kadın ile çocuğunu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış m...
        Birlikte yaşadığı kadın ile çocuğunu öldüren sanığa 2 kez ağırlaştırılmış m...
        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren sanığa iki kez ağır...
        Antalya'da birlikte yaşadığı kadını ve çocuğunu öldüren sanığa iki kez ağır...
        Antalya'da 5. Geleneksel Kültür Sanat ve Spor Şenliği düzenlendi
        Antalya'da 5. Geleneksel Kültür Sanat ve Spor Şenliği düzenlendi
        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        Antalya'da dolandırıcılık iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı
        AK Parti Milletvekili Çokal'dan Alanya'daki bozkurt heykelinin kaldırılması...
        AK Parti Milletvekili Çokal'dan Alanya'daki bozkurt heykelinin kaldırılması...