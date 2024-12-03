Antalya'da yağış etkili oldu

Antalya'da etkili olan yağış nedeniyle sokak ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "Turuncu" kod uyarısında bulunduğu kent merkezi ve bazı ilçelerinde dün gece saatlerinde başlayan yağış, aralıklarla devam ediyor.

Kent genelindeki yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintisine neden oldu.