Antalya'da dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aralarında doktor, eczacı ve otel çalışanlarının olduğu grubun, muayene ve tedavi olarak ilaç yazdıran kişilerin kimlik bilgilerini izinsiz kullanarak ilaç reçete ettirdikleri ve bu şekilde aldıkları ilaçları fahiş fiyatlara satarak haksız kazanç sağladıklarının belirlenmesi üzerine çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda, İ.Ç, E.T, M.Y. ve B.G. gözaltına alındı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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