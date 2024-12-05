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        Antalya'da eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla "siber zorbalık" ile mücadele ediliyor

        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenciler başta olmak üzere her yaştan vatandaşa yönelik yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla siber zorbalığa karşı farkındalık oluşturuyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 12:58 Güncelleme: 05.12.2024 - 13:15
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        Antalya'da eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla "siber zorbalık" ile mücadele ediliyor
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        Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrenciler başta olmak üzere her yaştan vatandaşa yönelik yürütülen eğitim ve bilgilendirme çalışmalarıyla siber zorbalığa karşı farkındalık oluşturuyor.

        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelişen teknoloji ve insanların sosyal medya mecralarında daha fazla zaman geçirmeleri üzerine artan tehdit, hakaret, özel hayatın gizliliğini ihlal gibi suçlarla mücadeleyi sürdürüyor.

        Bu kapsamda ekipler, suçların önlenmesi ve yasal hakların bilinmesi için verilen eğitimlerle her yıl binlerce öğrenciye ulaşıyor, insanların toplu bulundukları alanlarda vatandaşları siber zorbalığa karşı aydınlatıyor.

        - "Siber zorbalığa en fazla öğrenciler maruz kalıyor"

        Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli uzman personel Fatih Bekir Sağlam, AA muhabirine, İl Emniyet ve İl Milli Eğitim müdürlükleri arasında, siber zorbalığın önlenmesine ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik protokol imzalandığını söyledi.

        Bu kapsamda kentteki birçok okulda eğitim düzenlediklerini belirten Sağlam, "Siber zorbalığa en fazla öğrenciler maruz kalıyor, bizler de bunun önüne geçebilmek ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek için eğitimler veriyoruz. Öğrencilere siber suçu, siber zorbalığın ne olduğunu, neler yapmaları gerektiğini, kendilerini bunlara karşı nasıl tanımlamaları gerektiğini anlatıyoruz." diye konuştu.

        Sağlam, siber zorbalığın, yüz yüze bulunup hakaret ve fiziksel şiddet şeklinde gerçekleşen akran zorbalığından farklı olduğuna dikkati çekti.

        Dijital ortamlarda siber zorbalığın arttığını vurgulayan Sağlam, şöyle devam etti:

        "Dijital platformlarda insanlar birbirlerinin kullanıcı ismine, istediği kişiye ulaşabiliyor veya farklı kullanıcı adıyla hesaplar açıp zorbalık yapabiliyor. Bu zorbalığın bir suç olduğunu ve yapılmaması gerektiğini öğrencilerimize aktarıyoruz. Bu zamana kadar toplam 13 bin öğrenciye ulaştık, siber zorbalıkla ilgili eğitim verdik. Mağduriyeti minimuma indirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz."

        Çocukların teknoloji ve bilişime ulaşmalarına sınırlama getirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Sağlam, 3-6 yaş çocukların 1, 6-12 yaş çocukların 1,5 ve 12-18 yaş çocukların maksimum 2 saat bilişim teknolojisi kullanması gerektiğini vurguladı.

        Sağlam, siber zorbalığa karşı sadece öğrencileri değil toplumun birçok kesimini yüz yüze veya afiş, broşürlerle bilgilendirmeye çalıştıklarını sözlerine ekledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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