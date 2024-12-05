Antalya'da İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Antalya'da, İl Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı Vali Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik binasında yapılan toplantıda, kasım ayına ilişkin verileri açıklayan Vali Şahin, kentin huzur ve güvenliğinin öncelikli konulardan biri olduğunu söyledi.

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında kasımda 189 operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Şahin, 282 şüpheliye işlem yaptıklarını ve bunlardan 26'sının tutuklandığını kaydetti.

Asayiş suçları kapsamında geçen ay 9 bin 463 olay gerçekleştiğini ve bu olayların yüzde 93,9'unun aydınlatıldığını bildiren Şahin, il genelinde toplamda 1 milyon 401 bin 195 kişinin sorgulandığını ifade etti. Narkotik suçlara yönelik bin 22 operasyon yapıldığını aktaran Şahin, bin 120 şüpheliye işlem yapıldığını ve bunların 83'ünün tutukladığını kaydetti.

Vali Şahin, narkotik operasyonlarında, 7 kilo 600 gram esrar, 22 bin 777 sentetik ecza, 6 bin 66 gram kaptagon, 33 kilo 74 gram metamfetamin, 3 kilo 780 gram eroin, 209 gram kokain, 1 kilo 28 gram bonzai, 4 bin 434 ectasy, 38 kilo 47 gram skunk ve 40 kök kenevir ele geçirildiğini söyledi. Göçmen kaçakçılığıyla ilgili bilgileri de paylaşan Şahin, kaçakçılığı engellemeye yönelik teknik ve fiziki imkanların her geçen gün arttırıldığını, bu kapsamda gerçekleştirilen 8 operasyonda 4 şüphelinin tutuklandığını ve suça karışan 45 kişi hakkında da adli işlem yapıldığını ifade etti.

Vali Şahin, mobil göç noktalarında toplamda 10 bin 935 yabancı uyruklunun sorgulandığını ve 90 farklı uyruklu kişinin sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildiğini bildirdi. Siber suçlarla mücadele kapsamında 30 operasyon gerçekleştirildiğini söyleyen Şahin, operasyonlarda yakalanan 141 şüpheliden 54'ünün tutuklandığını 50'sinin de adli kontrol şartıyla 37'sinin serbest bırakıldığını ve 7 firarinin arandığını vurguladı.

İl genelinde kasım ayında bin 980 trafik kazası meydana geldiğini ve 5 kişinin öldüğünü ifade eden Şahin, denetimlerde 84 bin 161 kişiye idari para cezası uygulandığını, 2 bin 811 aracın da trafikten men edildiğini duyurdu. Sahil güvelik olaylarında ise kasımda 2 bin 182 saat seyir icra edildiğini vurgulayan Şahin, 27 mevzuata aykırı çalışan gemi, tekne ve işletmeye yasal işlem uygulandığını, çevre kanuna muhalefetten 61 tekneye ceza yazıldığını, 3 arama kurtarma görevinde toplamda 17 kişinin sağ olarak kurtarıldığını belirtti.