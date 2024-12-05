Kumluca'da anaokulu öğrencileri Hakkari'deki askerlere portakal gönderdi

Törende Tekdemir, öğrencileri ve öğretmenleri bu duyarlılıklardan dolayı kutladı ve Okul Müdürü Fatih Çelik'e teşekkür etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Tekdemir ve Şube Müdürü Niyazi Gürgan, anaokulunu ziyaret ederek düzenlenen törene katıldı.

Toplanan portakallar askerlere ulaştırılmak üzere paketlenerek, Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na gönderildi.

Kumluca TOBB Portakal Çiçeği Anaokulu öğrencileri, kendi bahçelerinde bulunan portakalları askerler için topladı.

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