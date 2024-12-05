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        Antalya'da dini ihtisas merkezinde eğitim gören 89 din görevlisi mezun oldu

        Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya Hacı Mehmet Gebizli Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 89 din görevlisi, 8 ay süren eğitimin ardından mezun oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 19:51 Güncelleme: 05.12.2024 - 19:51
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        Antalya'da dini ihtisas merkezinde eğitim gören 89 din görevlisi mezun oldu
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        Diyanet İşleri Başkanlığı Antalya Hacı Mehmet Gebizli Dini İhtisas Merkezi'nde eğitim gören 89 din görevlisi, 8 ay süren eğitimin ardından mezun oldu.

        Muratpaşa İlçe Müftülüğü'nde düzenlenen törene, Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, İl Gençlik ve Spor Müdürü Yavuz Gürhan, ilçe müftüleri, öğretim üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende konuşan Vali Şahin, eğitimlerini tamamlayan din görevlilerini tebrik etti.

        Din görevlilerini topluma örnek insan olarak gördüğünü belirten Şahin, "Din samimiyettir, samimi olacaksınız, işinizi samimi yapacaksınız. Toplumun sizden beklentisi örnek insan olmanız. Fıtrattan ayrılmayınız. Müslümanca yaşamakla görevlisiniz, eğer bunu yaparsanız çok iyi birer din görevlisi olursunuz." diye konuştu.

        İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya da Antalya'ya 48 din görevlisinin geleceği bilgisini verdi.

        Yeni görev yerlerinde topluma ibadet yapmayı sevdirmelerini söyleyen Yalçınkaya, "Türkiye'nin dört bir yanında devletimizi en iyi şekilde temsil edeceksiniz, her daim kendinizi cemaatinize sevdirin. Bunu yaptığınız zaman ezanı, namazı, ibadetleri seveceklerdir. Toplumu mayalayacak, yeryüzüne iyiliği egemen kılacak gönül doktorları olacaksınız." dedi.

        Hacı Mehmet Gebizli Dini İhtisas Merkezi Müdürü Adnan Gedikoğlu da bu eğitimin sadece ülke içinde kalmadığını, tüm İslam ülkelerinin din görevlilerine de akademi bünyesinde eğitim verdiklerini söyledi.

        Din görevlilerini mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Gedikoğlu, "1982'den beri Antalya'da 26 bin Diyanet personelinin eğitimini tamamladık. Bugün de 89 aday din görevlimizi mezun etmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz." diye konuştu.

        Tören, akademi korosunun ilahi dinletisi ve mezun olan görevlilere belgelerinin verilmesiyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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