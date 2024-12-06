Antalya'da "Alt Yazılarıyla İnsanı Okumak" konulu söyleşi düzenlendi

Söyleşiye, TMMOB'a bağlı meslek odaları başkanları ve üyeleri de katıldı.

Programda, Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi ve Adli ve Kriminal Psikoloji Uzmanı Dr. Murat Kaplan konuşmacı olarak yer aldı.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından "Alt Yazılarıyla İnsanı Okumak" konulu söyleşi yapıldı.

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