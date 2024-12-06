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        Antalya'da "Alt Yazılarıyla İnsanı Okumak" konulu söyleşi düzenlendi

        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından "Alt Yazılarıyla İnsanı Okumak" konulu söyleşi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 09:21 Güncelleme: 06.12.2024 - 09:21
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        Antalya'da "Alt Yazılarıyla İnsanı Okumak" konulu söyleşi düzenlendi
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        Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Elektrik Mühendisleri Odası Antalya Şubesi tarafından "Alt Yazılarıyla İnsanı Okumak" konulu söyleşi yapıldı.

        Programda, Antalya Bilim Üniversitesi öğretim üyesi ve Adli ve Kriminal Psikoloji Uzmanı Dr. Murat Kaplan konuşmacı olarak yer aldı.

        Davranış psikolojisi ve psikofizyolojiyi anlatan Kaplan, sözsüz iletişim unsurlarını fark etmenin kişiye kazandırdığı avantajlara dikkat çekti. Konuşmanın ardından Kaplan, katılımcıların sorularını yanıtladı.

        Söyleşiye, TMMOB'a bağlı meslek odaları başkanları ve üyeleri de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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