Kazada yaralanan bisikletli belediye başkan adayı hastaneden taburcu edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde 31 Mart Yerel Seçimleri'nde bağımsız belediye başkan adayı olduğu dönemde bisikletli seçim gezisi çalışmalarıyla dikkati çeken ve geçirdiği kazada yaralanan Osman Bülüç, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

İlçede 24 Kasım'da bisikletiyle otomobilin çarpışması sonucu ağır yaralanan Bülüç'ün, Antalya Şehir Hastanesindeki 12 günlük tedavisi tamamlandı.

Evinde istirahat eden Bülüç, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanede tedavi gördüğü süreçte kendisine destek olanlara teşekkür ederek, kazadan sonra gözünü hastane açtığını söyledi.

Ayağının kırık olduğunu belirten Bülüç, "Allah beni sevenlerime bağışladı. Ölmedim, dimdik ayaktayım." dedi.

Eşi Ayşe Bülüç ise çok kötü günler yaşadıklarını vurgulayarak, "Allah bir daha yaşatmasın. Yardımcı olan ve ilgilenen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.