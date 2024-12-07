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        Antalya'nın 110 yıllık reçelcisi, "dünyanın ağzını" tatlandırıyor

        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da 110 yıldır reçel üreten firma, yöresel lezzetlerin yanı sıra tropikal meyveleri de kullanarak yaptığı 40 çeşit reçeli, 30'dan fazla ülkeye ihraç ederek ekonomiye katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:36 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:36
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        Antalya'nın 110 yıllık reçelcisi, "dünyanın ağzını" tatlandırıyor
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        HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da 110 yıldır reçel üreten firma, yöresel lezzetlerin yanı sıra tropikal meyveleri de kullanarak yaptığı 40 çeşit reçeli, 30'dan fazla ülkeye ihraç ederek ekonomiye katkı sağlıyor.

        Kentte 1914'ten bu yana faaliyet gösteren ve bölgenin en köklü firmaları arasında yer alan firma, Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleri, yöresel tatları ve tropik ürünlerin de aralarında bulunduğu birbirinden farklı meyve ve sebzeleri, reçel tadında dünyaya tanıtıyor.

        Antalya'nın sokaklarını süsleyen turunç başta olmak üzere vişne, çilek, incir, bergamot, gül, kayısı, kızılcık, portakal, ayva, şeftali, böğürtlen reçeli gibi yöresel tatların yanı sıra patlıcandan limon çiçeğine, karpuz kabuğundan yaban mersinine, şadoktan hurmaya, kamkattan havuca, ejder meyvesinden nara kadar 40'ın üzerinde reçel yapıp, yurt dışına satıyor.

        Antalya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikada üretilen ürünler arasında şeker ilavesiz, diyabetik reçeller de bulunuyor.

        Firmanın dördüncü kuşak temsilcisi Özlem Alpagot, AA muhabirine, hem yöresel lezzetleri hem de farklı tatları reçele dönüştürdüklerini söyledi.

        Turunç ve bergamotun Antalya'nın coğrafi işaretli ürünleri olduğunu ve bu meyveleri reçelle yurt dışına tanıttıklarını belirten Alpagot, bu reçellerin Türkiye'de ve yurt dışında ilgi gördüğünü kaydetti.

        40'ın üzerinde meyve ve sebzeden reçel yaptıklarını aktaran Alpagot, klasik lezzetlerin dışında farklı ürünleri de listelerine eklediklerini dile getirdi.

        - Acı biber, aronya ve ejder meyvesinden reçel

        Zaman zaman farklı tatlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını anlatan Alpagot, şöyle devam etti:

        "Antalya en çok narenciye bölgesi ama biz 1914'ten bu yana çok değişik ürünleri deniyoruz. Şu anda aronya, ejder meyvesi, acı biber ve süt reçellerimiz listemize girdi. Değişik tat arayanlar acı biber reçeli tercih ediyor. Süt reçeli Avrupa'da çok fazla tüketilen bir reçel, Türkiye'de de yeni yeni sevilmeye başladı. Aronya süper meyve diye geçiyor, antioksidan açısından çok zengin bir meyve, yaban mersini ile birleştirerek yaptığımız yeni bir reçel."

        Antalya'yı reçelleriyle de yurt dışında tanıttıklarını vurgulayan Alpagot, "30'un üzerinde ülkeye ihracatımız var. En fazla İngiltere, Almanya ve ABD'ye satış yapıyoruz. İngiltere genellikle şeker ilavesiz reçelleri istiyor, biraz daha doğala yönelik." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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