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        Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı

        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde zarar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 21:11 Güncelleme: 07.12.2024 - 21:11
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        Alanya'da seyir halindeki otomobil yandı
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        Antalya'nın Alanya ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan otomobilde zarar oluştu.

        E.Ç. idaresindeki 01 APP 043 plakalı otomobil, Mahmutlar Mahallesi D-400 kara yolunda belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı.

        Aracı park eden sürücünün ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında hasar gören araç kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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