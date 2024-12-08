Kumlucalı öğrenciler, il genelindeki yarışmalarda birincilik elde etti

Kumluca Cumhuriyet Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Elif Güler de il genelinde düzenlenen "9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi" kapsamındaki yüzme yarışmasında birinci oldu.

Aynı yarışmanın Liseler kategorisinde ise Mavikent Mustafa-Ayşe Acarbulut Anadolu Lisesi'nden Zehra Başak üçüncülük elde etti.

Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" kapsamındaki afiş ve deneme yazma yarışmasında Kumluca Cumhuriyet Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Elif Yazıcı ilçe ve il birincisi oldu.

Antalya'da düzenlenen "Dilimizin Zenginlikleri Projesi" ve "9-10 Yaş Ulusal Gelişim Projesi" kapsamındaki yarışmalarda Kumlucalı öğrenciler derece elde etti.

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