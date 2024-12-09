Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı", Antalya'da gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 16:10 Güncelleme: 09.12.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı" gerçekleştirildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından organize edilen "Gençlik Politika Belgesi Vizyon Çalıştayı", Antalya'da gerçekleştirildi.

        Konyaaltı ilçesindeki bir otelde yapılan etkinliğe 272 öğrenci katıldı.

        Vali Hulusi Şahin, programda yaptığı konuşmada, ilk olarak Antalya'da düzenlenen çalıştayın, farklı illerde sürdürüleceğini bildirdi.

        Etkinlikle gençlerin geleceğe dair vizyonlarını ortaya koyacağını dile getiren Şahin, "Her gün dünya değişiyor. Sizler de bunun birer parçasısınız. Burada küresel konulara değineceğinize inanıyorum. Kendi sorunlarınızı ve geleceğe dair düşüncelerinizi belirtin, bu politika belgesi sizlerle şekillenecek ve görüşleriniz belgenin istikametini değiştirecek. Bu yüzden duyarlı gençler olarak ülke sorunlarına da yer vermenizi diliyorum." diye konuştu.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan da projeyle gençlere daha yaşanılabilir ortam sunmak istediklerini söyledi.

        Gençlerin fikirleriyle yürümek istediklerini anlatan Gürhan, "Toplumun her kesiminden gençlerin istekleriyle belirlenen çalıştayda, 11 çalışma konusu belirlendi. Afet ve acil durum, dayanıklılık, bilişim, gençlik ve spor projeleri gibi yaşanabilir dünya çalışmaları ve çevre konularını değerlendireceğiz." dedi.

        Etkinliğe katılan Antalya Spor Lisesi öğrencisi ve atletizm sporcusu Ömer Çağrı Aktan da sporculara verilen desteğin başarı getirdiğine ilişkin görüşlerini dile getirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        PKK/YPG Suriye'de işgal ettiği alanları kaybediyor
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        Suriye'nin devam eden savaşı: Yoksulluk
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        12 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismar! Anne ve üvey babaya ceza yağdı!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Osimhen ve Barış Alper için sakatlık açıklaması!
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 6 asker şehit oldu
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        AVM'de cinayet! 10 el ateş edip gasp ettiği motosikletle kaçtı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyelilerin dönüşü kiraları düşürür mü?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Kadro dışından derbi zaferine!
        Kadro dışından derbi zaferine!
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni dönem için geri sayım
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Şerif Gören son yolculuğuna uğurlandı
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Nerede kaldı FAIR-PLAY?
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Yeni yükseliş trendi beklentisi
        Yeni yükseliş trendi beklentisi

        Benzer Haberler

        Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
        Özel Sporcular Türkiye Masa Tenisi Şampiyonası, Antalya'da sona erdi
        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da dünürünün cenaze törenine k...
        Eski CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Antalya'da dünürünün cenaze törenine k...
        Avrupa Futgolf Şampiyonası Antalya'da başladı
        Avrupa Futgolf Şampiyonası Antalya'da başladı
        Kılıçdaroğlu, dünürünün cenazesine katıldı
        Kılıçdaroğlu, dünürünün cenazesine katıldı
        Antalya'da "Kitap Kurdu" ile "Genç Lig" projeleri tanıtıldı
        Antalya'da "Kitap Kurdu" ile "Genç Lig" projeleri tanıtıldı
        Antalya'da aracın çarptığı yaya öldü
        Antalya'da aracın çarptığı yaya öldü