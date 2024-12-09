Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını başladı

Turuncu-yeşilli takım, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına 11 Aralık Çarşamba günü yapacağı antrenmanla devam edecek.

Diğer futbolcular ise ısınma hareketlerinin ardından, dar alanda pas ve kondisyon ağırlıklı çalıştı.

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