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        Antalya'da cami avlusunda bir kişi ölü bulundu

        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cami avlusunda bir kişi ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.12.2024 - 21:30 Güncelleme: 09.12.2024 - 21:30
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        Antalya'da cami avlusunda bir kişi ölü bulundu
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        Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde cami avlusunda bir kişi ölü bulundu.

        Dutlubahçe Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde bulunan Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekibi üzerinden kimlik çıkmayan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

        Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        Ölen kişinin üç gündür cami avlusundaki banklarda kaldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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