Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri için başvurular başlıyor

        Akdeniz Üniversitesi tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenecek "Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2024" için başvurular başlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 13:09 Güncelleme: 10.12.2024 - 13:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri için başvurular başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akdeniz Üniversitesi tarafından bu yıl 27'ncisi düzenlenecek "Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2024" için başvurular başlıyor.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, organizasyon çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine katkı sağlayan kişi, kurum ve kuruluşları ödüllendirmek amacıyla her yıl düzenleniyor.

        Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Türkiye, Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeğinde verilen ödüller, çevrenin korunması, iklim değişikliğiyle mücadele ve ekolojik değerlerin geliştirilmesi konularında farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

        Ayrıca, Bilim Onur, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorileriyle de bilim insanlarının ve topluma örnek teşkil eden projelerin desteklenmesi hedefleniyor.

        Bu kapsamda 15 Aralık Pazar günü başlayacak başvurular, 21 Şubat Cuma saat 17.00'de sona erecek.

        Aday gösterilecek kişi, kurum veya kuruluşlara ilişkin başvuru dosyaları, Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi'ne elden, posta yoluyla veya "akcam@akdeniz.edu.tr" adresine e-posta gönderilerek teslim edilebilecek.

        Değerlendirme sürecinin ardından ödül kazananlar, üniversitenin resmi internet sitesi üzerinden açıklanacak.

        Çevreye duyarlı projeler ve yenilikçi çalışmalarla bu sürece katkıda bulunmak isteyenler, ödül programına başvuru yapabilecek.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Yerlikaya'dan Suriye'ye geri dönüş mesajı: 20 bin kapasiteye çıkardık
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Bakan Yumaklı'dan et fiyatı açıklaması
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail Suriye'de ilerliyor
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        İsrail'den kritik noktalara saldırı
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Suriye ekonomisi neydi, ne oldu?
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Habertürk Esad'ın kaçtığı sarayda
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Peskov: Barış belli koşullarda olabilir
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Bu yıl en çok hangi kripto paralar kazandırdı?
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Diş hekimi 2 çocuk annesini katletmişti! Olay anı kamerada!
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Ekibine 7 milyar lira verdi
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        Çayırhan'da doğrular ve yalanlar
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        İş insanını asitle eritmişti! Ölüm listesi hazırlamış!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        F.Bahçe'de zorunlu rotasyon!
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        Asgari ücret maratonu başlıyor
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        R.Madrid'den ayrılacak mı? Ancelotti açıkladı!
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        10 görseldeki yanlışları bulabilir misiniz?
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        Göle giren sararıyordu! Eski hallerine döndüler
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!
        İngiliz devi Kenan Yıldız için gözünü kararttı!

        Benzer Haberler

        Serik'te ASAT abone ve tahsilat merkezine hırsız girdi
        Serik'te ASAT abone ve tahsilat merkezine hırsız girdi
        Antalya'da ilk denemelerine 90 yıl önce başlanan kahve bitkisi yetiştiriliy...
        Antalya'da ilk denemelerine 90 yıl önce başlanan kahve bitkisi yetiştiriliy...
        1000 TL alacağını istedi, dövülerek öldürüldü
        1000 TL alacağını istedi, dövülerek öldürüldü
        Antalya'da "Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?" sergisi açıldı
        Antalya'da "Nereden Geldik, Nereye Gidiyoruz?" sergisi açıldı
        Kozmetik sektörü temsilcileri Antalya'da buluşacak
        Kozmetik sektörü temsilcileri Antalya'da buluşacak
        Binlerce yıllık kaya mezarın önüne ev yaptı
        Binlerce yıllık kaya mezarın önüne ev yaptı