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        Kepez'de yeni evlenecek çiftlere dans eğitimi verilecek

        Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından yeni evlenecek çiftlere ücretsiz düğün dansı eğitimi hizmeti sağlanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 14:23 Güncelleme: 10.12.2024 - 14:23
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        Kepez'de yeni evlenecek çiftlere dans eğitimi verilecek
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        Antalya'da Kepez Belediyesi tarafından yeni evlenecek çiftlere ücretsiz düğün dansı eğitimi hizmeti sağlanacak.

        Belediye'den yapılan açıklamaya göre, seçilen parçalara özel dans figürleri, çiftlere profesyonel dans eğitmenleri tarafından öğretilecek.

        Kursa katılmak isteyen çiftler, başvurularını Mimar Sinan Kongre Merkezi'nden yapabilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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