Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

Akdeniz ekibi, 15 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

Ligdeki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin ardından iki gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıkları için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

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