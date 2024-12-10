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        Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı

        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 21:53 Güncelleme: 10.12.2024 - 22:20
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        Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına başladı
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        Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Ligdeki TÜMOSAN Konyaspor mücadelesinin ardından iki gün izin yapan kırmızı-beyazlılar, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıkları için Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde toplandı.

        Antalyasporlu futbolcular, teknik direktör Alex de Souza yönetimindeki antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından yenilenme çalışmaları gerçekleştirdi.

        Akdeniz ekibi, 15 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yarın devam edecek.

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