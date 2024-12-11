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        Kepez'e yeni drag pisti yapılacak

        Antalya'nın Kepez ilçesinde hız tutkunları için yeni drag pisti yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:56 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:56
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        Kepez'e yeni drag pisti yapılacak
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde hız tutkunları için yeni drag pisti yapılacak.

        Kepez Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, ilçede daha önce Odabaşı Mahallesi'ne yapılan drag pistinin kaldırılması nedeniyle yeni pist yapılma kararı alındı.

        Belediye ekipleri, Karşıyaka Mahallesi'nde Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün ulusal "Oto-Drag Talimatına Uygun" olacak şekilde pistin çalışmalarına başladı.

        Yaklaşık 800 metrelik alana kurulacak üç şeritli pistin, 2025'in ilk aylarında hizmete açılması planlanıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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