Mermer ihracatında pazar çeşitlendi

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Çin'in dışında ABD, Hindistan ve Suudi Arabistan'a ihracatını artıran mermer sektörü, alternatif pazarlar için Afrika ve Uzak Doğu ülkelerine yöneldi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, Türkiye'den yılın 11 ayında 1 milyar 759 milyon 460 bin dolarlık mermer ihracatı gerçekleşti. Bu dönemdeki ihracatın yaklaşık 300 milyon dolarlık kısmı Batı Akdeniz İhracatçılar Birliğinden (BAİB) yapıldı.

Türkiye'nin mermer ihracatında önemli bir paya sahip Çin'de yaşanan durgunluk, sektörü farklı pazarlara yönlendirdi. Pazarı çeşitlendirmek için yapılan çalışmalar sonucunda yılın 11 aylık dönemindeki yurt dışı satışlarında ilk sıraya 394 milyon 183 bin 705 dolarla ABD yerleşti. İkinci sıraya gerileyen Çin'e ise bu dönemde 349 milyon 567 bin 371 dolarlık ihracat gerçekleşti. Çin'i ise 131 milyon 526 bin 472 dolarla Hindistan, 105 milyon 490 bin 367 dolarla Suudi Arabistan takip etti.

- Hedef pazarlar Afrika ve Uzak Doğu ülkeleri BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, AA muhabirine, ihracatçıların ülke ekonomisine daha fazla katkıda bulunmak amacıyla devletin desteğiyle de yurt dışındaki çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğünü söyledi. Türkiye'nin mermer ihracatının yüzde 17'sini bölgelerinin karşıladığını dile getiren Çavuşoğlu, BAİB'e üye firmalarca yapılan mermer ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 arttığını bildirdi.

Bölgeden 60'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini belirten Çavuşoğlu, bugüne kadar mermer ihracatında Çin'in ilk sıralarda yer aldığını vurguladı. Sektörde tek bir pazara bağlı kalmanın zorluklarını yaşadıklarını anlatan Çavuşoğlu, "Çin'de yaşanan durgunluk ihracatçıları zorladı. Bu yıl farklı ülkelere yöneldik. Özellikle Hindistan, ABD ve Suudi Arabistan'daki ihracat payımız ciddi oranda arttı. Afrika'nın güneyi ve Uzak Doğu ülkelerinde çalışmalarımız sürüyor, buralarda bağlantılarımızı artırmamız gerekiyor." dedi.