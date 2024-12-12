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        Döşemealtı Belediyesine ait bazı taşınmazlar için satış yetkisi alınmasına tepki

        Antalya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Tanıtma Cemevi Derneği Başkanı Ergün Kurt, Döşemealtı Belediye Meclisi'nde aralarında hizmet binası ve cemevi olarak kullandıkları yerin de bulunduğu iş hanındaki ofislerin satışına ilişkin karar alınmasına tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.12.2024 - 11:14 Güncelleme: 12.12.2024 - 11:41
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        Döşemealtı Belediyesine ait bazı taşınmazlar için satış yetkisi alınmasına tepki
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        Antalya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Tanıtma Cemevi Derneği Başkanı Ergün Kurt, Döşemealtı Belediye Meclisi'nde aralarında hizmet binası ve cemevi olarak kullandıkları yerin de bulunduğu iş hanındaki ofislerin satışına ilişkin karar alınmasına tepki gösterdi.

        Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, Döşemealtı Belediyesinin önceki başkanı Turgay Genç döneminde, iş hanındaki bir dairenin 2017 yılında Antalya Hacı Bektaş-ı Veli Kültür Tanıtma Cemevi Derneğinin kullanımına verildiğini söyledi.

        İmzalanan sözleşmenin 2026 yılına kadar geçerli olduğuna dikkati çeken Kurt, iş merkezindeki ofislerin satışı konusunun geçen kasım ayında belediye meclisinin gündemine getirildiğini ifade etti.

        Hizmet binası ve cemevi olarak kullandıkları dairenin de satılması planlanan ofisler arasında yer aldığını, buna itiraz ettiklerini aktaran Kurt, "AK Parti ve MHP'li meclis üyelerinin karşı oylarına rağmen CHP'li üyelerin oy çokluğuyla satış yetkisi alındı. Sözleşmemizin sürmesi nedeniyle hukuki süreç başlattık." dedi.

        Kararın gözden geçirilmesini talep eden Kurt, "Bu satış kararı ile ilçemizdeki Alevi canlarımız cezalandırılıyor. İş merkezinde bulunan Döşemealtı Muhtarlar Derneği gibi bir STK'nın hizmet verdiği dairenin satışı yapılmıyor. Burada ayrımcılık var. Bize bu zulmü yaşatanları kınıyorum." dedi.

        Konuyu CHP Genel Merkezine de ilettiklerini aktaran Kurt, duruma sessiz kalındığını iddia etti.

        - Belediyeden yapılan açıklama

        Döşemealtı Belediyesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise mülkiyeti belediyeye ait söz konusu yerin cemevi olarak kullanılmadığı ifade edildi.

        Geçmiş dönemlerden gelen belediyenin borç yükünün hafifletilmesiyle ilgili çalışma yürütüldüğünün vurgulandığı açıklamada, adı geçen iş merkezindeki ofislerle ilgili henüz bir satışın gerçekleşmediği, ancak belediye başkanının bu konuda meclisten yetki aldığı kaydedildi.

        - Makam odası haczedilmişti

        Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal'ın makam odasındaki eşyalar, alacaklı firmaya olan yaklaşık 100 milyon liralık borç ödenmediği gerekçesiyle haczedilmişti. Belediyeyi 1,5 milyar lira borçla devraldığını açıklayan Dal'ın boş kalan makam odasında Döşemealtı kilimi üzerinde poz verdiği fotoğrafı, belediyenin sosyal medya hesaplarından paylaşılmıştı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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