Antalya'da bir evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıktı

Antalya'nın Serik ilçesinde apartman sakinlerinin kötü koku nedeniyle şikayet ettikleri zemin kattaki evin bahçesinden 2 kamyon çöp çıkarıldı.

Kökez Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemininde oturan yaşlı kadının evinden kötü koku geldiği şikayeti üzerine Serik Belediyesi zabıta ve temizlik ekipleri sevk edildi.

Ekipler, mahallelinin de desteğiyle binanın bahçesinden kullanılmaz durumdaki eşyalar, evsel atık, plastik ve hurdaların yer aldığı 2 kamyon çöp çıkardı.

Evin içinin ve balkonlarının da çöple dolu olduğunu ifade eden mahalleli, çöplerin götürülmesi ve evin temizlenmesi için yetkililerden yardım istedi.

Apartman sakinlerinden Semra Sarıdağ, gazetecilere, yalnız yaşayan kadının sürekli çöp toplayarak, evinde ve binanın bahçesinde istiflediğini söyledi.

Kötü kokudan rahatsız olduklarını anlatan Sarıdağ, "Çocuğum evden aşağıya inemiyor, bahçede oynayamıyor. Vücudunda alerji oldu. Şikayet etmemize rağmen çözüm bulamadık." dedi.