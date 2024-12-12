Antalya Sağlık İl Müdürü Özkan, Gündoğmuş Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti
Antalya Sağlık İl Müdürü Behzat Özkan, Gündoğmuş İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
Antalya Sağlık İl Müdürü Behzat Özkan, Gündoğmuş İlçe Devlet Hastanesi'ni ziyaret etti.
Özkan, hastanede, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Murat Türkyılmaz, Gündoğmuş Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Ali Erhan Nokay, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Veysel Hoşgör ve hastane personelinin katılımıyla değerlendirme toplantısı yaptı.
Hastane yönetimi sağlık hizmetleri hakkında sunum yaptı.
Özkan, daha sonra Gündoğmuş Belediye Başkanı Ali Gülen'i ziyaret ederek, ilçede yapılacak sağlık yatırımlarıyla ilgili istişarelerde bulundu.
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