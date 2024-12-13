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        "7 Kocalı Hürmüz" tiyatro oyunu müzikal olarak opera sahnesine taşınıyor

        ZEHRA TEKECİ - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), orijinal metin ve müziklerine sadık kalınarak modernize edilen "7 Kocalı Hürmüz" isimli tiyatro oyununu, müzikal olarak sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:45 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:45
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        "7 Kocalı Hürmüz" tiyatro oyunu müzikal olarak opera sahnesine taşınıyor
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        ZEHRA TEKECİ - Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), orijinal metin ve müziklerine sadık kalınarak modernize edilen "7 Kocalı Hürmüz" isimli tiyatro oyununu, müzikal olarak sanatseverlerin beğenisine sunmaya hazırlanıyor.

        Türk mizahının önemli isimleri arasında yer alan Sadık Şendil'in kaleme aldığı, bestelerini Attila Özdemiroğlu'nun yaptığı, şarkı sözlerini Sevgi Sanlı'nın yazdığı oyun, 14 Aralık'ta Antalya DOB sanatçılarının yorumuyla Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde prömiyerini yapacak.

        19. yüzyılda İstanbul'un Taşkasap semtinde erkek egemen bir toplumda ayakları üzerinde durmanın bir yolunu arayan "Hürmüz"ün hikayesini anlatan eser, orijinal metinleri ve müziklerine sadık kalınarak modernize edildi.

        Müziklerini Antalya DOB Orkestra Şefi Ömer Yöndem'in yaptığı müzikalin rejisörlüğünü Mehmet Fatih Şanal üstlenirken, koreografisi Özgür Adam İnanç, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, dekor tasarımı Gürcan Kubilay ve ışık tasarımı Mustafa Eski tarafından hazırlanıyor.

        İki perdeden oluşan eserde Antalya DOB orkestrası, solistleri, korosu ve balesini orkestra şefi Ömer Yöndem yönetirken, koro şefiğini Mahir Seyrek üstlenecek.

        Eserin başkemancılığını ise dönüşümlü olarak orkestra sanatçıları Demet Emen, Sibel Aydın ve Arslan Büyükkaya yapacak.

        - "Operete daha yakın bir eser yaptık"

        Rejisör Mehmet Fatih Şanal, AA muhabirine, eseri izleyicilerle buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        "7 Kocalı Hürmüz"ü çok uzun zamandır sahnelemeyi planladıklarını anlatan Şanal, "Bizden bir eser olması nedeniyle 7 Kocalı Hürmüz'ü çok seviyoruz. İyi bir komedi, hikayesi ve müzikleri güzel. Birkaç ay önce ekibimizle başlamaya karar verdik. 7 Kocalı Hürmüz, orta oyunu tarzında bir eser. 16 tablosu var ve 7 ayrı mekanda geçiyor. Bu tablolar sürekli dönüyor. Operanın doğası gereği, tekniğimiz, imkanlarımız el verdiğince müzikale, operete daha yakın bir eser yaptık." diye konuştu.

        Şanal, eserin sahne önü kadar arkasında da hummalı bir çalışma yürütüldüğünü dile getirdi.

        Sürecin yoğun provalarla devam ettiğini belirten Şanal, "Müzikal için sahne arkası dahil olmak üzere 100 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Prömiyer için çok heyecanlıyız. İzleyiciler çok eğlenecekler, terapi gibi bir müzikal onları bekliyor." ifadelerini kullandı.

        Müzikal heyecanının sanatseverleri de sardığını vurgulayan Şanal, eserin biletlerinin bir ay öncesinde tükendiğini kaydetti.

        - Özdemiroğlu'nun şarkı notalarını yeniden çıkarıldı

        Antalya DOB Orkestra Şefi Ömer Yöndem ise geleneksel Türk tiyatrosunun önemli eserlerinden "7 Kocalı Hürmüz"ü opera sahnesinde bir müzikal olarak sahneye koymaya karar verdiklerinde eserin bestecisi Attila Özdemiroğlu'na ulaştıklarını ifade etti.

        Yöndem, eserin 1978'deki prömiyer sonrası notalarının kaybolduğu öğrendiklerini ve Özdemiroğlu'nun ricası üzerine şarkı notalarını yeniden çıkardığını söyledi.

        Eserdeki şarkı sayısını artırdığını ve uvertür eklediğini bildiren Yöndem, "Vefatından önce Özdemiroğlu'nu kendi müziklerinin opera sahnesinde 7 Kocalı Hürmüz ile sahnelenecek olmasının onu çok heyecanlandırdığını ve mutlu ettiğini biliyorum. Şarkıların orkestrasyonunu yaparken onun özgün müziklerinin ve temalarının önüne geçmemeye gayret ettim." dedi.

        Müzikalde "Hürmüz" rolünü canlandıracak Sema Çavuşoğlu da hazırlık sürecinin oldukça yoğun geçtiğini dile getirdi.

        "Hürmüz"ün çok zeki ve atılgan bir karakter olduğuna belirten Çavuşoğlu, "O her şeyi göğsünde yumuşatıp hemen çözüm üretebilen bir karakter. Hürmüz, tek başına hayat mücadelesi veren bir kadın. Hürmüz karakterine bürünmeye çalışırken onun beni yönlendirdiğini gördüm. Ben artık onu oynamaya çalışmıyorum, Hürmüz kendi oyununu bana kurduruyor. Seyircilerin de izlerken çok keyif alacağını düşünüyorum." şeklinde konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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