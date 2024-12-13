ANTGİAD'ın olağan toplantısı yapıldı

Toplantıya, ANTGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Yavaş ve üyeler de katıldı.

İş dünyasındaki dijital dönüşümün kaçınılmaz gereklilik olduğunu ifade eden İnci, kadınların iş dünyasında daha fazla yer almasının ekonomik büyümeyi de olumlu yönde etkilediğini vurguladı.

Kentteki bir otelde düzenlenen toplantıda, "Değişim Çağında Dönüşüm, Güçlükler ve Uyum Stratejileri" konulu konferans verildi, dijitalleşme, yapay zeka, inovasyon ve liderlik konuları ele alındı.

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