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        Antalya'da su kanalında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı

        Antalya'nın Kepez ilçesinde su kanalında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 13.12.2024 - 15:20
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        Antalya'da su kanalında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        Antalya'nın Kepez ilçesinde su kanalında asılı kalan otomobilin sürücüsü yaralandı.

        Halil A. idaresindeki 32 YB 260 plakalı otomobil, Hüsnü Karakaş Mahallesi Elmalılı Hamdi Yazır Caddesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu su kanalında asılı kaldı.

        Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Ekipler tarafından araçtan çıkarılan yaralı sürücü Halil A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Otomobil çekici yardımıyla kanaldan çıkarıldı.

        Hastanede tedavi altına alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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