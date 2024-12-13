Antalya'da ikinci el eşya alım ve satımı yapan işletmelere yönelik denetim yapıldı
Antalya'da ikinci el eşya alım ve satımı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Antalya'da ikinci el eşya alım ve satımı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızlıktan elde edilen bazı eşyaların ikinci el alım ve satımı yapılan yerlere satıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Muratpaşa ve Kepez ilçelerinde 10 ekip ve 38 personelin katılımıyla 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 10 iş yerine idari para cezası uygulandı.
Ayrıca çalışmalar kapsamında il genelinde bir haftada hırsızlık ve yankesicilik olaylarında yakalanan 6 şüpheliden 3'ü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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