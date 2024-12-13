Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Onvo Antalyaspor, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında 15 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.
Kırmızı-beyazlılar, hazırlıklarına yarın devam edecek.
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