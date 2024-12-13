Antalyaspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına devam etti

Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde teknik direktör Alex de Souza yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından pas ve koordinasyon çalışması yaptı. İdman, taktik çalışmayla tamamlandı.

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