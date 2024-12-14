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        Alanya'nın İranlı voleybolcusu Saadat, takımıyla zirveye çıkmak istiyor

        MUSTAFA KURT - SMS Efeler Ligi takımlarından On Hotels Alanya Belediyespor'un skor yükünü çeken İranlı pasör çaprazı Bardia Saadat, ligde başarıyla mücadele eden takımıyla zirveye çıkmak istediğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 11:03 Güncelleme: 14.12.2024 - 11:07
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        Alanya'nın İranlı voleybolcusu Saadat, takımıyla zirveye çıkmak istiyor
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        MUSTAFA KURT - SMS Efeler Ligi takımlarından On Hotels Alanya Belediyespor'un skor yükünü çeken İranlı pasör çaprazı Bardia Saadat, ligde başarıyla mücadele eden takımıyla zirveye çıkmak istediğini söyledi.

        On Hotels Alanya Belediyespor'un İran Milli Takımı'nda da forma giyen 22 yaşındaki voleybolcusu Bardia Saadat'ın Türkiye macerası, 2022-2023 sezonunda TÜRŞAD ile başladı. Bir yıl sonra Efeler Ligi'nin yeni takımı Alanya Belediyespor'a transfer olan Saadat, buradaki performansıyla ligin en skorer üçüncü oyuncusu oldu.

        Saadat, 2023-2024 sezonunda takımına 105 sette kazandırdığı 549 sayı ile Galatasaray'dan Jan Hadrava ve Halkbank'tan Azizi Nimir Abdel'in ardından en skorer üçüncü oyuncu oldu.

        Geçen sezon ligi 4. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Alanya Belediyespor'da Saadat, play-off maçları öncesi büyük bir şansızlık yaşadı. Aracıyla seyir halindeyken geçirdiği trafik kazasında yaralanan Saadat, play-off maçlarını kaçırdı. Spor hayatı tehlikeye giren oyuncu, yaz sezonunda süren tedavisinin ardından sahalara döndü.

        Saadat, SMS Efeler Ligi'nin 2024-2025 sezonunda, sahaya çıktığı 11 maçtaki 45 sette 242 sayı üreterek, takımının skor anlamında en etkili oyuncusu olmayı başardı.

        Saadat, Alanya 100. Yıl Recep Fazlıoğlu Salonu'ndaki antrenman öncesi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye kariyerinin üçüncü sezonunda olduğunu söyledi.

        Alanya Belediyespor için mücadele ettiğini anlatan İranlı voleybolcu, "Alanya Belediyespor'un Efeler Ligi'ndeki ilk sezonunda başarılı bir performans gösterdik. Play-off'lara kaldık. Burada amacımız Avrupa bileti almaktı. Maalesef play-off maçları öncesi trafik kazası geçirdim. Çok şükür ciddi bir hasar almadım. Ancak arkadaşlarımı bu maçlarda yalnız bıraktım. Tüm yazı tedaviyle geçirdim." dedi.

        Saadat, kaza sonrası voleybol hayatının bitebileceği korkusunu yaşadığını dile getirerek, şüpheye çok düştüğünü ama umudunu kaybetmediğini vurguladı.

        İran Voleybol Milli Takımı'nda 4 yıldır oynadığını hatırlatan Saadat, "Hedeflerime sınır çizmedim. Gidebildiğim, yapabildiği kadarını gerçekleştirmek, zirveye çıkmak istiyorum." diye konuştu.

        - "Arkadaşlarımın desteğiyle oldu"

        Yeni sezona iyi başladıklarını belirten Saadat, sayı kralı olmak için ekstra bir çalışma yapmadığını kaydetti.

        En çok sayı üreten oyunculardan biri olmayı tek başına başarmadığını dile getiren Saadat, şöyle devam etti:

        "Arkadaşlarımın desteğiyle oldu. Takım olarak bir oyun sahneledik ve bu şansa sahip oldum. Ayrıca ben, bireysel rekorları kovalayan biri değilim. Hedefim takımın başarılı olması. Buradaki arkadaşlarım da benimle aynı düşüncedeler. Önceliğimiz, Alanya Belediyespor'un ilk senesinde akıllarda iz bırakmasıydı. Bu anlamda bunu da başardık diye düşünüyorum."

        Kadınlarda Türkiye voleybolunun yükselişinin voleybola ilgiyi artırdığını kaydeden Saadat, "Sultanlar Ligi'ne ilgi erkeklere göre daha fazla. Ama son yılda erkekler milli takımında da gelişme oldu. Umarım daha da gelişir. Daha iyi oyuncularla daha iyi bir lige şahit olmak isteriz." değerlendirmesinde bulundu.

        On Hotels Alanya Belediyespor, SMS Efeler Ligi'nde 11 hafta sonunda elde ettiği 6 galibiyetle 5. sırada yer alıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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