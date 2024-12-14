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        Antalya'da Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 12:20 Güncelleme: 14.12.2024 - 12:54
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        Antalya'da Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker ve silah arkadaşlarının anısına anma etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Valiliği koordinesinde Kemer Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinlikte, Vali Hulusi Şahin, Mustafa Ertuğrul Aker Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Vali Şahin ve protokol üyeleri, Kemer Belediyesi Kültürevi'nde Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker anısına düzenlenen sergiyi gezdi ve "Ağva Destanı"nı anlatan videoyu izledi.

        Vali Şahin, komutasındaki topçu bataryasıyla Birinci Dünya Savaşı'nda Kemer ilçesi açıklarında Fransız savaş gemisi "Paris 2"yi batıran Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker'in zor şartlarda büyük fedakarlıklar sergileyerek mücadele ettiğini belirtti.

        Birinci Dünya Savaşı başladığında, düşman donanmasının kıyı şehirlerini sürekli bombalayarak tesisleri kullanılamaz hale getirdiğini aktaran Şahin, şöyle konuştu:

        "Zor şartlarda sınırlı bir dağ topu bataryasıyla göreve başlayan Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul, ilk olarak Kaş ilçesinde dönemin en yeni ve modern uçak gemisi olan Ben My Chree isimli savaş gemisini dört dağ topuyla sulara gömdü. Ardından Kemer'e yönelerek, Ağva açıklarında 'Paris 2' zırhlısını batırıp, Kemer ve Antalya'yı düşman tehdidinden kurtardı. Bu zafer, sadece bir gemi batırma meselesi değil bölge halkını ve Antalya'yı düşman tehdidinden koruyan bir kahramanlık örneğidir."

        Şahin, Türk askerinin savaş şartlarında dahi merhamet ve medeniyet ilkesinden vazgeçmediğine dikkati çekerek, Türk askerinin yurdunu savunurken aynı zamanda kendisinden yardım dileyeni de korumayı ilke edindiğini bildirdi.

        - "Dost ve düşman herkes bilsin"

        Mustafa Ertuğrul Aker'in de bunun sayısız örneklerinden birisi olduğuna değinen Şahin, "Paris 2 zırhlısının batırılmasının ardından, Türk askerleri sahile vuran düşman askerlerinin yaralarını sarmış, tüm ihtiyaçlarını karşılamış ve onları savaş sonrasında ülkelerine göndermiştir. Böylece tüm dünyaya medeniyet ve şefkatin ne demek olduğunu göstermiştir. Allah, ülkemizi savunmak durumunda bırakmasın ancak gerekirse destanlar yazarak ülkemizi savunacağımızı da dost ve düşman herkes bilsin." ifadesini kullandı.

        Vali Şahin ve protokol üyeleri, daha sonra "Gençler Mustafa Ertuğrul'un İzinde" programı kapsamında düzenlenen yürüyüşe katıldı.

        Etkinliğe, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sporcular, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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