Antalya'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, 2 kişinin bahçeye gelip, bisikletin birini götürdüğünü, daha sonra da bıraktığı bisikleti alarak uzaklaştığı görülüyor.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, apartmanın önüne gelen 2 şüpheliden birinin kendi bisikletini bırakarak bahçedeki bisikleti aldığı, 9 saat sonra tekrar gelerek kendi bisikletini götürdüğünü tespit etti.

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