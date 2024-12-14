Antalya'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya'nın Serik ilçesinde bir apartmanın bahçesindeki bisikletin çalınması güvenlik kamerasınca kaydedildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'de, bir apartmanın bahçesinden bisiklet çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, apartmanın önüne gelen 2 şüpheliden birinin kendi bisikletini bırakarak bahçedeki bisikleti aldığı, 9 saat sonra tekrar gelerek kendi bisikletini götürdüğünü tespit etti.
Bisikleti çalınan çocuğun ağabeyi ise okulunun bulunduğu yere giderken hırsızlık olayını gerçekleştiren şüpheliyi görerek babasından yardım istedi.
İhbar üzerine polis ekipleri, şüpheliyi yakalayarak, çalınan bisikleti sahibine teslim etti.
Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Kayıtlarda, 2 kişinin bahçeye gelip, bisikletin birini götürdüğünü, daha sonra da bıraktığı bisikleti alarak uzaklaştığı görülüyor.
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