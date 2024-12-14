Antalya'da geleneksel sanatların geleceğe aktarılması için "sanat atölyesi" düzenlendi

Eroğlu, geleneksel sanatların tanıtılmasının, gelecek nesillere aktarılmasının önemine dikkati çekerek, etkinliği her ay düzenleyeceklerini ifade etti.

Türk kültürüne ait değerlerin çocuklara tanıtılmasına önem verdiklerini belirten Eroğlu, "Geleneksel Türk sanatlarından özellikle Selçuklu çinilerindeki, Osmanlı saray kilimlerindeki motifler, tezhip sanatındaki lale, karanfil gibi motifleri projeyle öğrencilere aktarıyoruz. Kendi değerlerimizi yaşatmamız gerekiyor." diye konuştu.

Küçük el tezgahlarında düğüm atarak dokuma, minyatür, tezhip yapan çocuklar, Keloğlan ve Nasreddin hoca karakterlerini de ebruyla yansıttı.

Çocuk Üniversitesi biriminden 7-9 yaş aralığındaki 50 çocuk ve 10 eğitmenin katıldığı etkinlikte, Osmanlı ve Selçuklu motifleri kumaş üzerine baskı olarak uygulandı, sahilden toplanan taşların üzerine çizildi.

Akdeniz Üniversitesinde geleneksel sanatların yaşatılması için ebru, dokuma, minyatür, tezhip ve baskı alanında çocuklara yönelik sanat etkinliği yapıldı.

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