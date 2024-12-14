Antalya'da ambulansla iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, ambulansın personeli ile nakli yapılan hasta, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde hasta nakli yapan ambulansla otomobil ve kamyonun karıştığı kazada biri hasta 3 kişi yaralandı.

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