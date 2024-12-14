Antalya'da ambulansla iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Kumluca ilçesinde hasta nakli yapan ambulansla otomobil ve kamyonun karıştığı kazada biri hasta 3 kişi yaralandı.
Antalya'nın Kumluca ilçesinde hasta nakli yapan ambulansla otomobil ve kamyonun karıştığı kazada biri hasta 3 kişi yaralandı.
Burak A. idaresindeki 07 KC 327 plakalı ambulans, Kasapçayırı Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda, 07 V 2284 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkarak savrulan ambulans, karşı şeritte bekleyen 07 BTJ 208 plakalı kamyona çarptı.
İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, ambulansın personeli ile nakli yapılan hasta, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.