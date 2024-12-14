Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Antalya'da ambulansla iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde hasta nakli yapan ambulansla otomobil ve kamyonun karıştığı kazada biri hasta 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 15:20 Güncelleme: 14.12.2024 - 15:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Antalya'da ambulansla iki aracın karıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Antalya'nın Kumluca ilçesinde hasta nakli yapan ambulansla otomobil ve kamyonun karıştığı kazada biri hasta 3 kişi yaralandı.

        Burak A. idaresindeki 07 KC 327 plakalı ambulans, Kasapçayırı Mahallesi Dörtyol Kavşağı'nda, 07 V 2284 plakalı otomobille çarpıştı. Kontrolden çıkarak savrulan ambulans, karşı şeritte bekleyen 07 BTJ 208 plakalı kamyona çarptı.

        İhbar üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobilin sürücüsü, ambulansın personeli ile nakli yapılan hasta, Kumluca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Petlas, Abdülkadir Özcan'ı yönetim kurulu üyeliğinden azletti
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Google'a ceza ve dava yağmuru
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Yaralanan taksici saldırı anını anlattı
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Çiçekçiyi tek yumrukla öldürmüştü! İşte istenen ceza
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        Dalgalar binayı salladı! 8 katlı apartman tahliye edildi
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        2026 Dünya Kupası yolundaki rakiplerimiz...
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Bakan Ersoy'dan iddialara yanıt
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Özel Fener Rum Ortaokulu ve Lisesi ziyarete açıldı
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        Aylar sonra ilk fotoğraf
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        3 milyar dolarlık sarsıntı
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Anne ve 3 çocuğu ölmüş, 22 kişi zehirlenmişti! Flaş gelişme
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        Şam’da Büyükelçilik Yeniden Açılıyor
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        MİT Başkanı İbrahim Kalın'dan Emevi Camii paylaşımı
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        Güney Kore Devlet Başkanı görevden alındı!
        "Bizi engelleyemezler"
        "Bizi engelleyemezler"
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Zehirli yeşil elbiselerden yanan taraklara...
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Bir 'sen benim kim olduğumu biliyorsun' vakası daha!
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        Ülke ülke en çok kullanılan soyadları
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi
        İtalya'da Göbeklitepe'ye büyük ilgi

        Benzer Haberler

        Antalya'da kaza yapan ailesinin yardımına giden kişi otomobiliyle yayaya ça...
        Antalya'da kaza yapan ailesinin yardımına giden kişi otomobiliyle yayaya ça...
        Antalya'da geleneksel sanatların geleceğe aktarılması için "sanat atölyesi"...
        Antalya'da geleneksel sanatların geleceğe aktarılması için "sanat atölyesi"...
        Alanya'da 3 zincir market şubesi mühürlendi
        Alanya'da 3 zincir market şubesi mühürlendi
        Antalya'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Antalya'da bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında
        Antalya'da çiçekçiyi darbederek öldüren kişiye müebbet hapis talebi
        Antalya'da çiçekçiyi darbederek öldüren kişiye müebbet hapis talebi
        Antalya'da Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı
        Antalya'da Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker etkinliklerle anıldı