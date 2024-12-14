Corendon Alanyaspor-Gaziantep FK maçının ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Selçuk İnan, istemedikleri bir sonuçla yenildikleri için üzgün olduğunu söyledi.

İnan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında maçı kazanma isteğini yerine getiremediklerini söyledi.

Maça çok iyi başlayamadıklarını anlatan İnan, "Belki oyundan çok hazırlanma olarak eksikliğimiz vardı, konsantre eksikliğimiz vardı. Bunu deplasmanda sık sık yaşıyoruz. Buna rağmen maçın ilk bölümünden sonra maça dengeyi getirdik." dedi.