Alanya'da rezidansta çıkan yangın hasara neden oldu
Alanya ilçesinde bir rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alanya ilçesinde bir rezidansta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mahmutlar Mahallesi'nde bir rezidansın 11. katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, rezidansta hasara yol açtı.
Yangın sırasında evde bulunan bir kedi, balkondan atlaması sonucu öldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.