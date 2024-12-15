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        Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Futbol sonuç oyunu, bugün gol atamadık. Üzgünüz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 18:41 Güncelleme: 15.12.2024 - 18:41
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        Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-0 mağlup olan Bellona Kayserispor'un teknik direktörü Sinan Kaloğlu, "Futbol sonuç oyunu, bugün gol atamadık. Üzgünüz." dedi.

        Kaloğlu, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısına Antalyaspor'u tebrik ederek başladı.

        Antalya'ya kazanmaya geldiklerini belirten Kaloğlu, karşılaşmaya ciddi eksikliklerle çıktıklarını ve bu eksikleri sahada hissettiklerini söyledi.

        Rakibe iyi çalıştıklarını dile getiren Kaloğlu, rakibi merkezde oynamaya zorladıklarını ve bunda da başarılı olduklarını kaydetti.

        Kazandıkları toplarla iyi hücumlar yaptıklarını anlatan Kaloğlu, "İlk yarıyı 3-0 tamamlayabilirdik. Final paslarını da yapamadık. Şanssız bir gol yedik. Moralimiz bozuldu. İkinci yarıya da coşkulu başladık. Pozisyonlarımızı neticelendiremedik. Futbol sonuç oyunu, bugün gol atamadık. Üzgünüz. Lig devam ediyor. İyi bir takımız, daha iyi olacağız." diye konuştu.

        Kaloğlu, eksik oyuncuların takıma katılmasıyla daha güçleneceklerini ifade ederek, zor maçlar oynadıklarını ancak ligi iyi bir noktada bitireceklerine inandığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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