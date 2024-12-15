Antalyaspor-Kayserispor maçının ardından
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-0 yenen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında konuk ettiği Bellona Kayserispor'u 2-0 yenen Antalyaspor'un yardımcı antrenörü Mehmet Aurelio, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Aurelio, Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de zor bir maç olduğunu belirtti.
Ev sahibi olmaları nedeniyle kazanmayı daha fazla isteyen taraf olduklarını vurgulayan Aurelio, "Hafta boyunca iyi çalıştık. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Galibiyet için oyuncularımı tebrik ediyorum." dedi.
Aurelio, hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini ve teknik direktör Alex yönetiminde yaptıkları çalışmaların meyve vermeye başladığını kaydetti.
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