Antalya'da parkta bir kişiyi öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası

Savunma yapan sanık, maktulle aynı parkın farklı yerlerinde yattıklarını belirterek, "Alkollü olduğum için olay anını hatırlamıyorum. Böyle bir insan değilim. Çok pişmanım." dedi.

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