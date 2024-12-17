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        Antalya'da dağlık alanda düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı

        Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken düşerek ayağı kırılan kişi, jandarma ekibince helikopterle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 11:05 Güncelleme: 17.12.2024 - 11:05
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        Antalya'da dağlık alanda düşerek yaralanan kişi helikopterle kurtarıldı
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        Antalya'nın Kemer ilçesinde doğa yürüyüşü yaparken düşerek ayağı kırılan kişi, jandarma ekibince helikopterle kurtarıldı.

        Beldibi Mahallesi'nde ormanlık alanda yürüyüşe çıkan Ahmet Uluışık, ayağının kayması sonucu düşerek yaralandı.

        Uluışık, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

        Bölgenin sarp kayalık olmasından dolayı İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi helikopterle yaralıya ulaştı.

        Ayağının kırıldığı belirlenen Uluışık, yapılan ilk müdahalenin ardından halatlar yardımıyla helikopterle bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Yaralı, ambulansla hastaneye götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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