Antalya'da üreticiler seralarının sıcaklık ve nem oranını anlık takip edebilecek

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretime destek olmak amacıyla ilçelerdeki bazı üreticilere tarımsal takip sensörleri sağlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elmalı, Kumluca, Kaş ve Demre'nin ardından Aksu ve Serik ilçelerinde de uygulamaya başlanan "Dijital Tarım Projesi" kapsamında 40 üreticiye takip sensörü hibe edildi ve kurulumları yapıldı.