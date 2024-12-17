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        Antalya'da üreticiler seralarının sıcaklık ve nem oranını anlık takip edebilecek

        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretime destek olmak amacıyla ilçelerdeki bazı üreticilere tarımsal takip sensörleri sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2024 - 14:40 Güncelleme: 17.12.2024 - 14:54
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        Antalya'da üreticiler seralarının sıcaklık ve nem oranını anlık takip edebilecek
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal üretime destek olmak amacıyla ilçelerdeki bazı üreticilere tarımsal takip sensörleri sağlandı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Elmalı, Kumluca, Kaş ve Demre'nin ardından Aksu ve Serik ilçelerinde de uygulamaya başlanan "Dijital Tarım Projesi" kapsamında 40 üreticiye takip sensörü hibe edildi ve kurulumları yapıldı.

        Proje sayesinde üreticiler, seralardaki hava sıcaklığı ve nem oranını sensörler aracılığıyla cep telefonlarından anlık takip edebilecek.

        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Ziraat Yüksek Mühendisi Nermin Ata Aksu, bu projeyle özellikle don olaylarında üreticiyi uyarmak ve oluşabilecek zararı önlemek istediklerini belirtti.

        Üretici Ali Patır da projenin üreticiler için büyük kolaylık sağladığını, evdeyken seranın durumunu öğrenebildiklerini ifade etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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