Antalya'da Yerli Malı Haftası kapsamında öğrencilere Togg tanıtıldı

Aksu Melek Mustafa Hamursuz Anaokulu öğrencileri de hafta kapsamında Togg ile buluştu.

İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, buradaki konuşmasında, hafta dolayısıyla Türkiye'de üretilen teknoloji harikası ürünleri tanıttıklarını belirterek, öğrencilerin Yerli Malı Haftası'nda yerli ve milli aracı görmelerini ve incelemelerini istediklerini söyledi.

Serik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce Tekeli İlkokulu'nda Yerli Malı Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Programda, jandarma ve emniyet teşkilatının kullandığı Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg okul bahçesinde öğrencilere anlatıldı.

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