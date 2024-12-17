Antalya'da kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli yakalandı

Antalya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Kepez, Muratpaşa, Alanya ve Manavgat ilçelerinde yılbaşı öncesi sahte alkol ve kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekiplerin belirlenen adres ve araçlarda yaptığı aramada 2 milyon 476 bin boş ve dolu makaron, 7 bin 282 kaçak ilaç, 1464 paket kaçak sigara, 1185 litre kaçak içki, 774 kaçak puro, 486 kilogram kaçak tütün, 477 kaçak eşya, 146 kaçak elektronik sigara, 58 sahte çek senet ve 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.