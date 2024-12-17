Antalya'da nitelikli yağma operasyonu kapsamında 7 kişi tutuklandı

Öte yandan yapılan çalışmada kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi de yakalanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin yaptığı çalışmada son bir haftada "nitelikli yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan 7 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte suçun önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

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